На Вінниччині бандити разом з двома міліціонерами викрали чоловіка

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, у неділю, 3 березня, працівники міліції отримали інформацію про викрадення людини. За даним фактом слідчим управлінням було відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.2 ст. 142 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Слідчим управлінням та працівниками управління по боротьбі з організованою злочинністю було проведено спецоперацію, в результаті якої звільнено викраденого чоловіка.

Міліціонери затримали підозрюваних у скоєнні даного злочину. Як з’ясувалося, до злочинної групи у складі 4-х осіб входило два працівники міліції.

Наразі кримінальне провадження передано до прокуратури Вінницької області для подальшого розслідування.