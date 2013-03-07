Експерти: Обмеження розрахунків готівкою не призведе до зростання цін

До такого висновку прийшли експерти під час круглого столу «Розвиток системи безготівкових розрахунків в Україні», що відбувся в інформаційному агентстві «Українські новини».

Учасники круглого столу зазначили, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою - нормальна європейська практика. У той же час сума, пропонована нині Національним банком - а йдеться про 150 тис. грн. - найбільш прийнятний варіант для економічної ситуації в Україні, оскільки торкнеться лише невеликої частини угод і дозволить почати перехід на безготівкові розрахунки максимально м'яко.

«У нас в обороті перебуває близько 220 млрд. грн« готівки ». У той же час на залишках кореспондентських рахунків в банках - не більше 26 млрд. грн., Тобто в 10 разів менше. Таким чином, якщо ми переведемо в безготівкові платежі хоча б 10%, залишки на кореспондентських рахунках банків збільшаться вдвічі. Тобто це в два рази більше грошей на розвиток економіки », - зазначив Володимир Єременко, координатор комітету з питань банківської інфраструктури та платіжних систем Національної асоціації банків України.

У той же час для населення такі нововведення будуть практично непомітні, стверджують експерти. «Я як представник автомобільних імпортерів і дилерів можу сказати, що ми за такими стандартами працюємо вже давно. Зараз навіть покупка найдешевших «Жигулів» за 40 тис. грн. відбувається тільки за безготівковим розрахунком. Тим більше що Нацбанк врахував наші побажання і передбачив м'яку систему переходу на безготівкові платежі, коли клієнту не обов'язково відкривати поточний рахунок у банку, а можна просто внести гроші в банк для подальшого перерахування на поточний рахунок підприємства », - сказав Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. За безготівковим розрахунком давно проводиться більшість угод і на ринку нерухомості, особливо якщо говорити про первинний ринок.

«Чи приведе введення обмеження на розрахунки готівкою до зростання цін на нерухомість? Моя думка - ні. І навіть на вторинному ринку», - вважає Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних управителів нерухомістю. Так само вважає і Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. «Багато хто боїться, що банки будуть встановлювати високі ставки комісій і саме за рахунок цього піднімуться ціни. Однак я не думаю, що ситуація буде виглядати саме так. Коли безготівкові платежі понад 150 тис. грн. стануть обов'язковими, банки самі будуть зацікавлені проводити такі операції, так як вони зацікавлені збільшувати залишки на своїх рахунках. Тому драконівських комісій не буде »,-зазначив експерт.

Нагадаємо, в понеділок, 4 березня, Національний банк України опублікував проект постанови «Про встановлення граничної суми готівкових розрахунків», яка зобов'язує всі платежі понад 150 тис. грн. проводити у безготівковій формі. Документ стосується угод фізосіб з підприємствами, а також угод між фізособами, які підлягають нотаріальному оформленню. Пропозиції до документу приймаються до 8 квітня поточного року.