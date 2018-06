У Нью-Йорку Україні вручили нагороду за кампанію «Червона картка»

Українська інформаційна кампанія «Червона картка», розроблена та впроваджена ЮНІСЕФ разом із партнерами під час Євро-2012, отримала світову нагороду як одна із найкращих кампаній з протидії насильству над жінками.

Нагороду вручила Сальма Хайєк Піно (Salma Hayek Pinault) у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку під час церемонії до Міжнародного жіночого дня, повідомили УНІАН у Представництві ЮНІСЕФ в Україні.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міністерством молоді та спорту України, Міжнародним жіночим правозахисним центром La Strada та іншими партнерами провели інформаційну кампанію по боротьбі з насильством, сексуальною експлуатацією, гендерною нерівністю та з профілактики ВІЛ під час Чемпіонату з футболу Євро-2012.

Міжнародне журі обрало переможців із 425 творчих робіт від 119 організацій у 46 країнах, які були подані на участь у конкурсі Communications Award: Speaking out about Violence against Women.

На спеціальному заході 57-ї сесії Комісії зі становища жінок Організації Об'єднаних Націй С.Хайєк оголосила переможців. Вона передала нагороду Україні, а також переможцям з Непалу, Танзанії, Пакистану та Перу.

Інформаційні матеріали кампанії «Червона картка» було розповсюджено в усіх регіонах України за допомогою біл-бордів, сіті-лайтів, відео-реклами та плакатів. Обличчями кампанії стали футболіст Андрій Шевченко, найсильніша людина світу Василь Вірастюк, співачки Гайтана та Ані Лорак. Кампанію побачило понад 80% населення у Києві та інших містах, де проходили матчі Євро-2012. За оцінками моніторингу, загальна кількість контактів з іміджами кампанії склала 14 млн разів.

«Ми вдячні за визнання роботи, яка допомагає вплинути на державну політику та змінити ставлення у суспільстві до неприпустимості насильства над жінками та дівчатами в Україні. Ми дякуємо всім партнерам, які підтримали кампанію «Червона картка». ЮНІСЕФ готовий співпрацювати і підтримувати ініціативи задля досягнення змін в інтересах жінок та дітей», - сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.