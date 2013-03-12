У Нью-Йорку Україні вручили нагороду за кампанію «Червона картка»
Українська інформаційна кампанія «Червона картка» із протидії насильству над жінками отримала світову нагороду.
Українська інформаційна кампанія «Червона картка», розроблена та впроваджена ЮНІСЕФ разом із партнерами під час Євро-2012, отримала світову нагороду як одна із найкращих кампаній з протидії насильству над жінками.
Нагороду вручила Сальма Хайєк Піно (Salma Hayek Pinault) у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку під час церемонії до Міжнародного жіночого дня, повідомили УНІАН у Представництві ЮНІСЕФ в Україні.
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Міністерством молоді та спорту України, Міжнародним жіночим правозахисним центром La Strada та іншими партнерами провели інформаційну кампанію по боротьбі з насильством, сексуальною експлуатацією, гендерною нерівністю та з профілактики ВІЛ під час Чемпіонату з футболу Євро-2012.
Міжнародне журі обрало переможців із 425 творчих робіт від 119 організацій у 46 країнах, які були подані на участь у конкурсі Communications Award: Speaking out about Violence against Women.
На спеціальному заході 57-ї сесії Комісії зі становища жінок Організації Об'єднаних Націй С.Хайєк оголосила переможців. Вона передала нагороду Україні, а також переможцям з Непалу, Танзанії, Пакистану та Перу.
Інформаційні матеріали кампанії «Червона картка» було розповсюджено в усіх регіонах України за допомогою біл-бордів, сіті-лайтів, відео-реклами та плакатів. Обличчями кампанії стали футболіст Андрій Шевченко, найсильніша людина світу Василь Вірастюк, співачки Гайтана та Ані Лорак. Кампанію побачило понад 80% населення у Києві та інших містах, де проходили матчі Євро-2012. За оцінками моніторингу, загальна кількість контактів з іміджами кампанії склала 14 млн разів.
«Ми вдячні за визнання роботи, яка допомагає вплинути на державну політику та змінити ставлення у суспільстві до неприпустимості насильства над жінками та дівчатами в Україні. Ми дякуємо всім партнерам, які підтримали кампанію «Червона картка». ЮНІСЕФ готовий співпрацювати і підтримувати ініціативи задля досягнення змін в інтересах жінок та дітей», - сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.