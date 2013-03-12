ЗМІ: На будівництво нового терміналу «Бориспіль» просить ще мільярд

Півмільярда доларів на вітер - саме стільки спустили чиновники на будівництво нового терміналу D в аеропорті "Бориспіль", йдеться у сюжеті програми "Гроші", повідомляє ТСН.

Роботу згодом вони самі ж назвали неефективною. І тепер, аби довести все до ладу, просять у держави ще мільярд гривень.

Під час підготовки до Євро-2012 на будівництві в "Борисполі", як у бермудському трикутнику, зникли мільярди гривень. Це визнають уже навіть самі можновладці - вустами державної Рахункової палати.

"Аудитом встановлено, що через недостатній контроль 3,7 мільярда гривень були використані неефективно та з порушенням законодавства", - йшлося у повідомленні Рахункової палати.

Контролери довідались, що вже під час будівництва "Бориспіль" самовільно змінив проект та більш ніж удвічі збільшив пропускну спроможність терміналу. Збудували навіть окрему величезну зону для VIP-персон, що призвело до збільшення боргових кредитних зобов'язань аеропорту на 2,6 млрд. гривень.

Через непомірні апетити забудовників фінальна вартість терміналу D в рази перевищила заплановану: замість півтора мільярди гривень витратили майже п'ять, констатують у Рахунковій палаті.

Аеропорт звинувачення спростовує. Ба більше: з кулуарів влади просочилась сенсаційна інформація. Новий молодий директор аеропорту Антон Волов просить ще мільярд. І має шанси отримати гроші.

"На сьогоднішній день генеральний директор працює так, як йому вказали зверху. Тобто він не самостійна фігура і тому на сьогоднішній день потерпають всі - і авіакомпанії, і пасажири", - каже депутат Верховної Ради Сергій Міщенко.

Експерти твердять - Волов прикриває оборудки будівельників і з піною у рота спростовує викривальні підрахунки державних аудиторів. "Гроші" намагалися з'ясувати, чому новий директор "Борисполя" не вважає зникнення 4 мільярдів злочином.

Проте спілкуватися на камеру Волов не збирається. Ситуація з "Борисполем" – це той рідкісний випадок, коли державні розрахунки повністю збігаються із цифрами громадських контролерів.

"Відбувається дивна ситуація. Вартість ось цього терміналу D на початку будівництва зросла у 2,5-3 рази. І водночас на дрібницях економлять. Навіть на кілька тисяч зарплати робітникам ", - зазначає експерт у галузі перевезень В'ячеслав Коновалов.

На таку гігантську площу тепер просто немає пасажирів. І навіть в найкращі дні тут не буває і третини від того потоку, який здатний обслуговувати термінал, йдеться у сюжеті "Гроші".

"Коли будували термінал D, не врахували кількість пасажирів, які будуть проходити через цей термінал, парковки як такої немає. По-друге, немає інфраструктури в самому терміналі D", - зазначає нардеп Сергій Міщенко.

Катастрофою експерти називають той факт, що при новому директорі фактично пустками стали два з чотирьох терміналів Борисполя: це вже не тільки новий термінал D, але й раніше найзаповненіший термінал В. "Вони повністю розбалансували ті напрацювання, які були в аеропорту "Бориспіль", - вважає Міщенко.

Антон Волов зробив все, щоб вижити з нього найбільшого українського перевізника "Аеросвіт". І тепер не приховує: хоче, аби на місце українських авіакомпаній прийшли іноземні.

При захмарних інвестиціях заробітки "Борисполя" стрімко падають. У 2011 році прибуток перевалював за півмільярда, цьогоріч адміністрація сподівається лише на сто мільйонів. Найгірше, що і втрата прибутків, і нецільове використання майже 4 млрд грн були сплановані, - переконаний нардеп Міщенко. "Це шлях до банкрутства", - впевнений він.

Головні повітряні ворота країни модернізували, а тепер банкрутять, аби задешево віддати у приватні руки, підозрює нардеп. Аби цього не сталося, він навіть розробив законопроект, що забороняє віддавати "Бориспіль" в концесію.

Щоправда, міністр інфраструктури Володимир Козак запевняє: поки що таких пропозицій до нього не надходило.

Інші дані у колишнього міністра Бориса Колеснікова, який і відповідає за будівництво Євро-2012 об'єктів, в тому числі "Борисполя". "Незабаром "Бориспіль" передадуть у концесію, це допоможе його розвитку, і пасажиропотік зросте", - заявив він на початку березня.