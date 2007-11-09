Кримські татари обіцяють масовий мітинг протесту
Реакція на події 6 листопада
Цієї неділі на центральній площі м. Сімферополя кримські татари проведуть масовий мітинг протесту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі меджлісу кримськотатарського народу, мітинг відбудеться «у зв`язку з тривалим нерозв’язанням проблем кримськотатарського народу і дискримінацією кримських татар, які посилилася останнім часом, а також у зв`язку зі звірячим побиттям 6 листопада 2007 року на плато Ай-Петрі кримських татар працівниками правоохоронних органів».
Мітинг почнеться 11 листопада о 12.00 на центральній площі м. Сімферополя.
Як повідомляв УНІАН, 8 листопада група кримських татар почала установлення наметового містечка в центрі Сімферополя, протестуючи проти політики місцевої влади відносно кримськотатарського народу.