Українські полярники побачили дивовижне 'крижане намисто': як воно утворилося

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", що розташована на острові Галіндез, зафіксували дивовижне "крижане намисто", яке утворилось, завдяки двом природним явищам.

Науковці оприлюднили фото, яке зробила під час морського виходу біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка.

"Погляньте, які оригінальні бурульки - неначе коштовне намисто або кришталевий світич", - констатують у центрі.

Очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк пояснює, що "намисто" утворилося через збіг двох природних явищ. Перше — танення товстих нашарувань снігу (сніжників), друге — короткочасна хуртовина (сніговий заряд), що властиві морському полярному клімату в районі, де розташована станція "Академік Вернадський".

За словами Пішняка, сніжники, як губка, накопичують талу воду і довго випускають її, навіть коли погода змінилась та настало похолодання.

"Тобто спершу потеплішало і сніжник почав танути. Потім стало холодніше, але вода продовжувала стікати, замерзаючи в бурульки. У цей час сталася раптова хуртовина, що здійняла велику кількість снігового пилу в повітря. Ці дрібні кристали льоду налипли на мокрі бурульки, надавши їм цікавої рельєфності", - розповів керівник відділу.

За його словами, оскільки на кінчиках бурульок стікаюча вода збирається в краплину, то там налипло найбільше сніжинок, утворивши кульки.

"Ось так з’явилося "крижане намисто", фото якого українські полярники надіслали нам вперше", - зазначають науковці.

Інші цікавості Антарктики

Нещодавно до української антарктичної станції "Академік Вернадський", на острів Галіндез, несподівано завітали понад 2 тис. пінгвінів, але потім зникли. Загалом, пінгвіни мешкають на Галіндезі приблизно з жовтня (антарктична весна) до травня (антарктична осінь), й саме тоді у цих птахів шлюбний сезон. На зиму пернаті острів залишають, однак в середині серпня на Галіндез прибуло понад 2 тисяч пінгвінів.

Деякі вилазили на скельні підвищення й там сиділи - це типові місця для побудови гнізд. Ще частина "покусувала" грудки снігу, наче перевіряла їх на міцність — рухи й поведінка були дуже схожі на ті, якими влітку вони вишукують камінці в багнюці для "будівництва" гнізда. Однак незабаром акваторію щільно затягло кригою, і острів знову майже спорожнів. Науковці припускають, що найімовірніше, це була міграція зграї, що полює в морі, з перепочинком на Галіндезі.

