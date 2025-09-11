Серед нових машин найпопулярнішим гібридом на ринку залишається Toyota RAV4.

Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 2,8 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV), що на 7% більше, ніж у липні. Такі дані наводять фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

Частка нових автомобілів у загальній кількості зросла на чотири відсоткових пункти відносно попереднього місяця й становила 56%.

Серед нових машин найпопулярнішим гібридом на ринку залишається Toyota RAV4. Це компактний кросовер, який запустили у виробництво в Японії в 1994 році.

ТОП-3 найпопулярніших нових гібридів:

Toyota RAV4 - 291 авто. Toyota Yaris Cross - 146 авто. Renault Duster - 116 авто.

Якщо казати про імпортовані гібриди з пробігом, то тут лідером стала модель Ford Fusion US. Це середньорозмірний седан, який вироблялося компанією Ford Motor Company для ринків Північної та, частково, Південної Америки з 2005 року.

ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:

Ford Fusion US - 70 авто. Ford Escape - 69 авто. Toyota Prius - 66 авто.

Нещодавно фахівці назвали чотири гібридні автомобілі, яких варто уникати. Наприклад, спеціалісти не радять купувати Ford F-150 Hybrid, оскільки є побоювання щодо надійності та паливної економності цього автомобіля.

А ще раніше було названо найкращі японські гібридні автомобілі з пробігом. Найкращим вибором фахівці визнали Toyota Prius четвертого і п'ятого поколінь. Авто може похвалитися низькою витратою пального та практичним інтер'єром. Окрім цього автомобіль має прекрасні показники безпеки.

