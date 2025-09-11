Наукові прилади ровера виявили, що осадові породи формації на планеті складаються з глини та мулу.

Марсохід Perseverance NASA виявив у скелях незвичайні особливості, які свідчать про те, що колись на Червоній планеті могло існувати життя. Про це пише Axios, посилаючись на дослідження, яке опубліковане в журналі Nature.

Як зазначив заступник адміністратора управління наукових місій NASA Нікі Фокс, це відкриття є "найближчим до виявлення стародавнього життя на Марсі".

За словами виконуючого обов'язки адміністратора NASA Шона Даффі, це відкриття "цілком може бути найяскравішим знаком життя, який ми коли-небудь знаходили на Марсі", попри те, що офіційні особи наголосили, що потрібні додаткові дослідження.

Зазначається, що Perseverance займався дослідженням формації "Bright Angel" (набір скельних виступів у стародавній річковій долині Neretva Vallis), яка була висічена водою, що давно вривалася у кратер Jezero, коли він натрапив на скелі.

"Наукові прилади ровера виявили, що осадові породи формації складаються з глини та мулу, які на Землі є чудовими зберігачами минулого мікробного життя. Вони також багаті на органічний вуглець, сірку, окислене залізо (іржу) та фосфор", - йдеться у заяві NASA.

Згідно з дослідженням, ці мулові породи мають позначки, які вчені назвали "плямами леопарда" та "маковими зернами".

Водночас вчений Perseverance і головний автор дослідження Джоел Хуровіц наголосив, що мікроби "споживають органічну речовину і вступають у реакцію з мулом, а побічним продуктом цієї реакції є ці мінерали".

"Наш аналіз дозволяє зробити висновок, що формація Брайт Енджел містить текстури, хімічні та мінеральні характеристики, а також органічні сліди, які можна розглядати як "потенційні біосигнатури", - пишуть науковці в дослідженні.

Нікі Фокс додав, що ці сліди є скоріше "залишками", а не самим життям.

"Це як бачити залишки скам'янілостей, залишки їжі. Це, безумовно, могло бути від стародавнього життя, і це було б щось, що існувало мільярди років тому, а не те, що є зараз. Ми на крок наблизилися до відповіді на одне з найглибших питань людства, а саме: чи дійсно ми самотні у Всесвіті?", - зауважив він.

Своєю чергою вчені написали у звіті, що станом на сьогодні немає доказів існування мікроорганізмів на Марсі. Проте вони додали, що "якби вони були присутні на стародавньому Марсі, вони теж могли б розкласти сульфатні мінерали, утворивши сульфіди в такому озері в кратері Джезеро".

"Цікаві дані від марсохода Perseverance, але ще зарано пов'язувати їх з існуванням життя", - наголосив науковий письменник і фізик-теоретик Шон Керролл, який не брав участі в дослідженні, у Bluesky Wednesday.

Інші дослідження космосу

Раніше дослідження показало, що далека від Сонячної системи планета показує ознаки виникнення життя. Йдеться про екзопланету Trappist-1e, яка знаходяться за межами нашої сонячної системи на відстані 40 світових років від Землі. За словами вчених, на Trappist-1e може бути рідка вода і атмосфера, багата на гази. Атмосфера може містити азот, якого у земному повітрі понад три чверті.

Також повідомлялось, що зроблене на Марсі відкриття може змінити розуміння того, як утворилися планети. Зокрема посадковий модуль NASA InSight виявив у планеті незвичайні згустки, які є затверділими залишками великих магматичних океанів, створених колосальними ударами під час формування Марса.

