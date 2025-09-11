З новим адаптером смартфони можна зарядити до 50% приблизно за 20 хвилин.

Як це зазвичай буває, після презентації нових iPhone дізнаєшся про різні цікаві поліпшення, які в Apple порахували не такими важливими, щоб згадувати під час івенту. Одне з таких нововведень, про яке пише TechRadar, – підтримка більш швидкої зарядки.

Apple повідомляє, що iPhone 17, iPhone 17 Pro і 17 Pro Max можна зарядити до 50% приблизно за 20 хвилин при використанні нового адаптера 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max. Для порівняння: iPhone 16 досягав 50% заряду більше, ніж за пів години.

Аксесуар видає динамічну потужність від 40 до 60 Вт. Блок живлення продається окремо за 39 доларів і не йде в комплекті, але, наймовірніше, підійдуть і сторонні зарядки схожої потужності.

Виняток – найтонший iPhone Air. Він, як і раніше, заряджається на рівні торішніх моделей.

Крім прискореної зарядки, нові iPhone 17 також стали помітно автономнішими, особливо базовий iPhone 17, з'явилася можливість вимкнення мерехтіння, нові "еко-тканинні" чохли TechWoven і швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с.

Нагадаємо, всі моделі iPhone 17 надійдуть у продаж 19 вересня. Базовий iPhone 17 стартує від $799, а 17 Pro - від $1099. Мінімальна конфігурація тепер становить 256 ГБ.

