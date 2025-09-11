Масове вторгнення безпілотників у Польщу кидає новий виклик НАТО і його союзникам, а також ставить ключове питання: що Трамп буде з цим робити?

Уперше сили НАТО вступили в бій з Росією, щоб збити її безпілотники, які вторглися в повітряний простір Польщі.

Це показало, на який ризик готовий піти російський диктатор Володимир Путін, щоб перевірити рішучість, стійкість і готовність НАТО до ескалації війни в Україні із Заходом, пише The Telegraph.

Видання зазначило, що польські військові отримали повідомлення про масовану атаку безпілотників РФ на Україну напередодні ввечері. Подібні повідомлення не є чимось незвичним, але Варшава в будь-якому випадку підвищила рівень своєї пильності. Були задіяні наземні системи, а в небо піднялися розвідувальні літаки за підтримки союзників по НАТО, включно з Нідерландами та Італією.

Видання деталізувало, що в район направили два голландські винищувачі F-35 і два польські винищувачі F-16, а також кілька вертольотів.

Близько 23:30 9 вересня було зафіксовано перше порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Останній "Шахед" перетнув польський кордон о 6:30 ранку 10 вересня і був знищений через 15 хвилин авіацією НАТО.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розлютився. Він заявив, що хвиля безпілотників наблизила Захід і Росію "ближче [до конфлікту], ніж будь-коли з часів Другої світової війни".

Туск скористався рідко використовуваною ст. 4 Договору НАТО, щоб скликати екстрену нараду союзників. Ст. 4 означає, що члени повинні обговорювати передбачувану небезпеку, тоді як знаменита ст. 5 закликає союзників розглядати напад на одного з них як напад на всіх.

Запустивши залп безпілотників по Польщі, Путін зміг не тільки перевірити рішучість Європи, а й її реакцію на таку ситуацію, вважають журналісти видання.

"Чи буде цього достатньо, щоб задіяти ст. 5? Відповідь, яку виявив Путін, була негативною, що дало йому інформацію про те, наскільки далеко він може штовхнути альянс, не спровокувавши повномасштабну війну. Але він також дізнався, що НАТО готове відповісти на його погрози", - написало видання.

Журналісти зазначили, що ці знання будуть корисні Путіну, оскільки він стикається з перспективою замороженої війни в Україні та можливим розміщенням там європейських миротворців.

Видання продовжило, що знищення російських безпілотників без проблем зі зв'язком між багатонаціональними авіаційними силами було сприйнято як приголомшливий успіх.

На тлі шквалу політичної риторики, яка стверджувала, що НАТО зазнало прямого нападу з боку Москви, керівники оборонних відомств альянсу вирішили не загострювати конфлікт. Засідання Північноатлантичної ради дійшло висновку, що інцидент у Польщі не був нападом.

"Ми повинні розглядати це саме так, як воно виглядає... а не як напад", - сказало джерело в альянсі виданню The Telegraph.

Він додав, що після успішної операції ППО панує атмосфера спокою і готовності продовжувати діяти:

"Усе пройшло як треба. Ми відреагували швидко і рішуче", - висловило впевненість джерело.

Друге джерело додало: "Паніки немає".

Туск також закликав поляків не панікувати через "масштабну провокацію".

Що стосується росіян, то вони вдалися до своєї старої схеми дезінформації, затягування часу і заперечення, зазначило видання.

Жуналісти також зазначили, що атака безпілотників на Польщу - це шанс для європейських лідерів переконати президента США Дональда Трампа в тому, що Путін ніколи не ставився всерйоз до мирних переговорів щодо України.

Європейські лідери сподіваються, що Трамп врешті-решт зрозуміє, що Путін просто маніпулює ним, відвернеться від нього, запровадить санкції та підтримає Київ.

Європейські столиці сподіваються, що атака безпілотників стане останньою краплею для Трампа. Однак перша реакція Трампа на цю новину викликала більше запитань, ніж відповідей: він написав: "Що Росія порушує повітряний простір Польщі своїми безпілотниками? Оце так!".

Атака дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня РФ запустила по Польщі 19 безпілотників. Силам НАТО вдалося збити 4 з них.

Влада Польщі обурилася таким нападом, але не стала роздмухувати конфлікт. Те ж саме вважали за краще зробити і в керівництві НАТО.

