Державна "Укрзалізниця" призначає курсування додаткових поїздів з Києва до Львова та зі Львова до Одеси на осінній період. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Курсування додаткових поїздів:

№168/167 Львів – Одеса. Відправлення зі Львова та Одеси - 14 та 21 вересня;

№243/244 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова - 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня;

№289/290 Київ – Львів. Відправлення з Києва та Львова - 28 вересня.

В УЗ звернули увагу, що на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. При купівлі квитків радять уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери - місця біля вікна, парні номери - місця ближче до проходу.

Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті УЗ у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів".

Продаж квитків відкрито в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.

У вересні повідомлялося, що "Укрзалізниця" оновила правила перевезення домашніх улюбленців, щоб зробити подорожі для пасажирів і тварин зручними та безпечними.

Раніше повідомлялося, що УЗ призначила поїзд сполученням Київ – Полтава, який курсуватиме з 3 по 29 вересня по непарних числах. В компанії звернули увагу, що у Полтаві поїзд прибуватиме та відправлятиметься з Київського вокзалу. Зупинки: Гребінка, Лубни, Миргород.

