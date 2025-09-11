Фахівці припускають, що однією із задач таких суден є диверсії на підводних об'єктах.

У ніч на 10 вересня далекобійні дрони ГУР Міноборони завдали удару по кораблю проєкту MPSV07, яке перебувало поблизу Новоросійська – судно росіяни маскували під "рятувальне".

Як пише Defense Express, на поширених кадрах зафіксовано ураження його радіоелектронного обладнання. Попри офіційне призначення як багатоцільового рятувального судна, MPSV07 використовувався окупантами як розвідувальний корабель. У РФ дооснастили такі судна додатковим обладнанням та маскують їх написом Rescuer ("Рятувальник"). Завдяки гідролокаційним і водолазним комплексам, зазначають аналітики, подібні кораблі потенційно можуть застосовувати й для диверсій проти підводних об’єктів.

"Враховуючи їх розвинуте водолазне та гідролокаційне оснащення можливо зробити припущення, що ще однією їх задачею є диверсії на підводних об'єктах. Таке "маскування" судна воєнного призначення під рятувальне є порушенням правил та звичаїв війни. Якщо це звісно ще має значення та потребує пояснення, на тлі методичного щоденного цілеспрямованого вбивства росіянами цивільних, катування та страт полонених тощо", - відзначають експерти.

Щодо конкретного корабля, то, за даними сервісів моніторингу морського трафіку, в районі Новоросійська міг перебувати "Спасатель Ільїн". Водночас у ГУР заявили, що уражений корабель ввели в експлуатацію у 2015 році, що вказує на "Спасатель Демидов", який за даними вказаних сервісів наразі взагалі перебуває у районі Мурманська.

Загалом російський флот має п’ять суден проєкту MPSV07. Першим став "Спасатель Карев", введений у 2012 році, останнім — "Спасатель Ільїн" у 2023-му. Також будувалося ще одне — "Спасатель Грузинский", завершення робіт над яким планували на 2024 рік, однак про його введення в експлуатацію інформації немає.

Як писав УНІАН, 10 вересня спецпризначенці ГУР уразили дроном корабель Чорноморського флоту РФ, який перебував біля Новоросійська. У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що успішно атакувано дороговартісну військову ціль - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який було введено в експлуатацію у 2015 році. Його вартість - близько $60 млн.

За даними української розвідки, у момент атаки корабель виконував завдання радіоелектронної розвідки та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де Росія тримає носії "Калібрів" зі складу свого Чорноморського флоту.

