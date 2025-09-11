Бланар заявив, що ці безпілотники, найімовірніше, були призначені для нападу на Україну.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар вважає, що російські дрони, які в ніч на 10 вересня залетіли в повітряний простір Польщі, найімовірніше, мали атакувати Україну. Про це пише Euractiv.

"Я хочу вірити, що безпілотники, які вторглися на територію Польщі, не були призначені для нападу на Польщу, а повинні були опинитися на території України", - сказав Бланар.

У виданні зазначили, що заява глави МЗС Словаччини викликала гнів громадськості та опозиції, яка нещодавно оголосила про відновлення масових антиурядових протестів. Зокрема, ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що Бланар "втратив зв'язок із реальністю".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і міністр оборони Роберт Калиняк назвали порушення повітряного простору Польщі "серйозним інцидентом". Вони не стали прямо звинувачувати Росію, але підкреслили, що необхідно ретельно розслідувати цей інцидент.

"Абсолютно необхідно об'єктивно оцінити, чи було це навмисним або випадковим, і під чиїм контролем перебували безпілотники", - підкреслив Фіцо.

Глава МЗС Словаччини закликав пробачити Росії всі злочини

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що повномасштабна війна між Україною і Росією не має військового рішення і має бути врегульована дипломатичним шляхом. За його словами, потрібно шукати діалог з РФ, а може навіть пробачити все, що сталося.

Проте Бланар нагадав, що у Росії немає справжнього інтересу до миру. Він вважає, що Москва не захоче сідати за стіл переговорів, поки домагається успіхів на полі бою.

