Дрони-перехоплювачі значно дешевші за звичайні ракети протиповітряної оборони.

У Великій Британії збираються налагодити великомасштабне виробництво передових дронів-перехоплювачів, які зможуть допомогти Україні захиститися від російських повітряних атак. Про це пише Sky News.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ці безпілотники розроблені Україною за підтримки британських учених. У виданні підкреслили, що ці дрони ефективні у знищенні російських "Шахедів" та інших ударних БПЛА.

"Дрони-перехоплювачі значно дешевші за звичайні ракети протиповітряної оборони і довели свою високу ефективність у протидії хвилям одноразових ударних безпілотників, які Росія продовжує запускати по містах України. Вони швидко летять на перехоплення безпілотників і ракет, що наближаються, знищуючи їх до того, як ті досягнуть своїх цілей", - йдеться в повідомленні.

У виданні додали, що це перша ініціатива в рамках угоди про спільне використання технологій між Британією та Україною. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав цей проєкт "знаковим моментом". Також він запевнив, що Лондон продовжуватиме посилювати підтримку Києва разом з іншими союзниками.

За даними Міноборони Британії, нові дрони-перехоплювачі вже довели свою ефективність проти "Шахедів". Ба більше, їхнє виробництво обходиться набагато дешевше, ніж традиційних ракет для систем протиповітряної оборони.

Ще на початку літа президент України Володимир Зеленський і Стармер оголосили про промислове партнерство між країнами. Минулого тижня в Києві угоду було розширено. Тепер сторони можуть спільно розробляти й обмінюватися інтелектуальною власністю.

Німеччина профінансує виробництво далекобійних дронів в Україні

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін профінансує виробництво кількох тисяч далекобійних дронів в Україні. До цієї ініціативи можуть приєднатися й інші країни.

Пісторіус поділився, що частиною цієї ініціативи є укладення низки контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро.

