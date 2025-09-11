Британія готова надіслати Польщі винищувачі та системи ППО після інциденту з дронами

Атака стала першим випадком, коли НАТО збило російські безпілотники над територією союзників.

Велика Британія заявила про готовність посилити оборону Польщі винищувачами Typhoon Королівських ВПС або системою протиповітряної оборони Sky Sabre. Це рішення розглядається після того, як НАТО вперше у своїй історії збило російські безпілотники над територією союзників, пише The Telegraph.

Міністр оборони Джон Гілі доручив військовим "розглянути варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО над Польщею" після інциденту, коли 19 російських дронів увійшли в повітряний простір країни. Під час семигодинної атаки було збито щонайменше чотири апарати силами польських та голландських винищувачів, італійського літака AWACS та німецької системи Patriot.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав атаку "масштабною провокацією" та заявив, що союзники успішно її відбили. "Це була дуже складна та ризикована операція, і дуже ефективна", — наголосив він.

На інцидент відреагували й інші західні лідери. Прем’єр Нідерландів Марк Рютте засудив "безрозсудний напад" і пообіцяв, що НАТО "захищатиме кожен сантиметр своєї території". У середу відбулося засідання Північноатлантичної ради після звернення Варшави за консультаціями за статтею 4 договору. При цьому союзники дійшли висновку, що інцидент не є підставою для застосування статті 5 про взаємну оборону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака на Польщу була частиною масованого удару по Україні, в якому Росія задіяла понад 400 дронів та десятки ракет. Водночас він розкритикував реакцію Заходу: "Заяв було більш ніж достатньо, але поки що дій бракувало. Росіяни перевіряють межі можливого. Вони фіксують, як діють збройні сили країн НАТО".

Як повідомляв УНІАН, російська атака дронами на Польщу стала безпрецедентним випадком для НАТО. У ніч на середу 19 безпілотників перетнули польський кордон з боку Білорусі під час масованого обстрілу України. В операції з їх перехоплення брали участь польські та нідерландські винищувачі, італійський літак AWACS та німецька система Patriot.

У НАТО заявили, що це вперше в історії альянсу відбулося перехоплення повітряних загроз над територією союзників. Варшава назвала інцидент "масштабною провокацією" та скликала консультації за статтею 4.

