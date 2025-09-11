'Попереджувальний постріл': колумніст Bloomberg назвав 5 уроків нальоту дронів на Польщу

США та Європа мають багато чого навчитися з попереджувального пострілу Росії, зазначає експерт.

Нічна атака російських безпілотників по Польщі стала безпрецедентним сигналом, який змушує США та Європу переосмислити власну безпеку. Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон виділяє щонайменше п’ять ключових уроків із цієї події.

Росія зробила те, що здавалося неможливим

Перший і головний висновок — більше ніхто не може вважати абсурдною ідею про те, що Кремль здатен атакувати члена НАТО. Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський підтвердив, що "дев’ятнадцять безпілотників увійшли до польського повітряного простору", і це було достатньо, щоб Варшава могла застосувати статтю 4 НАТО.

У Москві ж запевняли, що "не мали наміру завдавати ударів по будь-яких цілях у Польщі", проте факт лишається фактом.

Україна — щит для Європи

Другий урок стосується ролі України. "Поміркуйте на хвилинку над думкою, що Путіну зрештою дозволено досягти своїх цілей в Україні… Вторгнення дронів з меншої відстані… було б лише одним із інструментів подальшої дестабілізації", йдеться в аналізі.

Досвід Білорусі показує, що Путіну не обов’язково окуповувати країну, щоб використовувати її територію для розміщення ракет чи військ.

"Боже, допоможи, якщо буде 600 дронів"

Третій висновок стосується слабких місць НАТО. За словами експерта з повітряних сил Філліпса О’Браєна, "залежність альянсу від дорогих літаків і ракет для збиття лише деяких російських безпілотників… показує, наскільки непідготовленою залишається оборона". Він попереджає: "Боже, допоможи їм, якщо вони зіткнуться з 600 безпілотниками та ракетами за одну ніч".

Атака без вторгнення

Четвертий урок — Путіну не потрібно вводити війська, щоб атакувати державу. Це можуть бути "кібератаки, саботаж або масові удари дронами й ракетами", зазначають експерти. О’Браєн назвав удар по Польщі "тренувальним колесом" Москви.

Чи вистоїть НАТО?

Нарешті, п’ятий урок стосується реакції Заходу. "Те, як США відреагують зараз — чи то з абсолютною відданістю обороні Польщі, чи то чимось меншим — буде критично важливим", наголошується в матеріалі.

Якщо відповідь буде слабкою, Путін може далі "шукати слабкі місця, аби довести, що альянс є паперовим тигром".

Експерти попереджають: атака на Польщу стала "лише попереджувальним пострілом". Водночас вони наголошують, що Київ нині розгортає армію та оборонні виробництва, яких "жодна європейська країна на захід від нього не може сподіватися зрівняти у найближчому майбутньому".

Наліт дронів РФ на Польшу - що відомо

10 вересня Росія здійснила масований наліт дронів на Польщу, що стало першим випадком настільки масштабного порушення повітряного простору країни-члена НАТО. Міністр закордонних справ Радек Сікорський заявив, що до Польщі залетіли 19 безпілотників, чого було достатньо, аби Варшава могла ініціювати консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору.

За попередніми оцінками експертів, це були "Гербери" — дешеві безпілотники китайського виробництва для російських військових, які можуть виконувати ударні функції або використовуватися як приманки для перевантаження протиповітряної оборони. У Москві запевнили, що не мали наміру бити по польських цілях, однак аналітики вважають атаку свідомим випробуванням стійкості НАТО.

