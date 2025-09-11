Це відкриття зміцнює розуміння людей чорних дір.

Учені змогли "почути", як дві чорні діри збільшувалися в розмірах, зливаючись в одне гігантське утворення. Це найкращий доказ теореми, висунутої відомим фізиком Стівеном Гокінгом понад півстоліття тому, але так і не підтвердженої за його життя, пише Live Science.

Дослідження, яке було проведено під керівництвом докторанта Інституту гравітаційної фізики імені Макса Планка в Потсдамі Едріана Г. Абака, ґрунтується на відкритті, зробленому 14 січня Лазерною інтерферометричною гравітаційною обсерваторією. Того дня в обсерваторії зафіксували в космосі гравітаційні хвилі, які вказували на злиття двох чорних дір, унаслідок чого чорна діра, що утворилася, виявилася значно більшою.

До злиття загальна площа поверхні двох чорних дір становила близько 243 000 квадратних кілометрів. Після злиття, навпаки, новоутворена одинична чорна діра мала площу поверхні приблизно 400 000 квадратних кілометрів.

Відео дня

За словами вчених, їхнє відкриття підтверджує теорему про площу горизонту подій чорних дір, яку Гокінг висунув 1971 року. Він стверджував, що площа поверхні горизонту подій чорної діри ніколи не може зменшитися з часом.

"Не дивлячись на те, що це дуже просте твердження, воно має величезні наслідки", - заявив співавтор дослідження Максиміліано Ісі, доцент Колумбійського університету і науковий співробітник Інституту Флетайрон.

Дослідники підкреслили, що це відкриття зміцнює розуміння людей чорних дір і підтверджує, що їх можна розглядати як термодинамічні об'єкти. Воно також показує, що інформація (або ентропія) всередині чорної діри пропорційна площі її поверхні.

Учені зафіксували, як дві чорні діри "пожирають" газову хмару

Раніше вчені помітили дві надмасивні чорні діри, які спільно поглинають одну газову хмару, в одній із галактик на відстані 1 мільярда світлових років від Землі. Ці чорні діри мають загальну масу, що в 40 мільйонів разів перевищує масу Сонця.

При цьому дві чорні діри обертаються одна навколо одної, зближуючись кожні 130 днів. Саме це стало причиною такого незвичайного явища - "спільної трапези".

Вас також можуть зацікавити новини: