Таке рішення конгресмен-республіканець прийняв після атаки РФ на Польщу.

Конгресмен США Джо Вілсон вніс законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", аби домогтися припинення торгівлі з РФ. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

"Після нападу на Польщу я вдячний за можливість представити цей законопроєкт, який передбачає поновлення дії поправки "Джексона-Веніка" щодо Росії, що передбачає припинення будь-якої торгівлі з цією терористичною диктатурою", - наголосив Вілсон.

За словами конгресмена, колишні президент Барак Обама та держсекретар США Джон Керрі помилково скасували цей закон під час "непродуманої політики", а саме "перезавантаження відносин з Росією", що "спонукало військового злочинця Путіна до окупації Криму".

"Трамп виправить цю ситуацію!", - додав Вілсон.

Поправка "Джексона-Веніка" - що відомо

Поправка "Джексона-Веніка" - це закон США, який було ухвалено у 1974 році.

Відомо, що він забороняв нормальну торгівлю з країнами, які мали "погану економіку" в тому разі, якщо ці держави не випускали людей за кордон (до прикладу, євреїв з СРСР).

Після розпаду Радянського Союзу закон продовжував діяти для Росії, проте президенти США кожного року "заморожували" його, аби торгувати з країною.

Водночас у 2012 році закон скасували та замість нього ухвалили акт Магнітського (санкції проти конкретних чиновників РФ).

Атака РФ на Польщу - реакція США

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США готовий підтримати жорсткіші санкції проти Росії після її атаки на Польщу. За його словами, метою американців є надання союзникам можливості для протидії зростаючій загрозі.

"До Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють разом із президентом Трампом над новими ідеями, такими як мита, щоб покласти край цій війні. Також сподіваюся, що ви стежите за цим", - наголосив Грем.

Також з'явилася реакція Трампа на атаку російських "Шахедів" на Польщу. Такий інцидент він прокоментував на своїй соціальній мережі Truth Social.

"Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалось!" - зауважив Трамп.

