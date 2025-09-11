У 'ПриватБанку' подорожчав долар: свіжий курс валют 11 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 11 вересня, подорожчав на 15 копійок і складає 41,50 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 11 вересня, також не змінився – 48,78 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок – до 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41 гривня за долар

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 15 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,03 гривні за євро.

