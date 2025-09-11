Канцлер Німеччини визнав, що повітряна оборона НАТО в Польщі спрацювала недостатньо ефективно та потребує суттєвого посилення.

Вторгнення російських дронів у Польщу виявило серйозні проблеми в системі протиповітряної оборони НАТО в Європі. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу ввечері в Берліні, повідомляє Politico.

"Перш за все, я хотів би зазначити, що європейська повітряна оборона, повітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як повинна була, щоб запобігти вчасно вторгненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі", — сказав Мерц.

Він підкреслив, що цей інцидент стане темою обговорення серед союзників. "Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському Союзі", — зауважив канцлер.

Мерц також пообіцяв, що Берлін і надалі наполягатиме на посиленні оборонних спроможностей: "Ми є і залишатимемося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО".

Наліт дронів РФ на Польщу

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Росія здійснила масовану атаку дронами, частина з яких увійшла в повітряний простір Польщі. За словами міністра закордонних справ Радека Сікорського, зафіксовано 19 безпілотників, що стало підставою для обговорення в межах статті 4 НАТО. У Москві заявили, що не мали наміру бити по польських цілях, однак інцидент розглядають як свідоме випробування системи безпеки альянсу.

Нічна атака російських безпілотників по Польщі стала безпрецедентним сигналом, який змушує США та Європу переосмислити власну безпеку. Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон виділяє щонайменше п’ять ключових уроків із цієї події.

