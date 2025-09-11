У Spotify через роки очікувань з'явилася підтримка Lossless-аудіо: як увімкнути

Довгоочікуване нововведення поширюватиметься поступово протягом двох місяців.

Лідер музичного стримінгу Spotify оголосив, що очікувана багато років підтримка Lossless-якості, нарешті, доступна за Premium-підпискою без додаткової плати. Це музика без стиснення, як в Apple Music.

Спочатку Spotify анонсував функцію ще 2020 року, але дісталася до релізу вона тільки зараз, у 2025-му. Після активації опції користувачам стане доступний FLAC у якості 24 біт/44,1 кГц. Це, до слова, трохи нижче, ніж в Apple Music з його 24 біт/192 кГц.

Як активувати lossless-аудіо в Spotify

Відкрийте меню профілю, натиснувши на іконку в лівому верхньому кутку застосунку.

У налаштуваннях перейдіть у розділ "Якість аудіо".

Встановіть режим Lossless для прослуховування через Wi-Fi, мобільну мережу або під час завантаження треків.

Після увімкнення у вікні "Зараз відтворюється" або в Connect Picker з'явиться індикатор Lossless.

Spotify уточнює, що функцію вручну потрібно активувати на кожному вашому пристрої.

Наразі довгоочікуване нововведення доступне для Premium-підписників з Австралії, Австрії, Чехії, Данії, Німеччини, Японії, Нової Зеландії, Нідерландів, Португалії, Швеції, США та Великої Британії. У жовтні налаштування додадуть ще в 50 країн.

Нагадаємо, минулого місяця Spotify оголосив про збільшення вартості підписки по усьому світі. Зростання вартості залежить від конкретної країни: наприклад, для нових користувачів в Іспанії та Італії підписка подорожчала з 11 до 12 євро.

