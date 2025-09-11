У момент атаки спецпризначенців корабель проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська.

Спецпризначенці ГУР уразили дроном корабель Чорноморського флоту РФ, який перебував біля Новоросійська.

Як заявили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони, 10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці вистежили та успішно атакували дороговартісну військову ціль. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту Росії.

"Вказаний корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість - близько $60 млн. Всього в агресора є чотири таких судна", - наголошують у ГУР.

Йдеться, що корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР та може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

У момент атаки спецпризначенців ГУР корабель проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де наразі перебуває частина Чорноморського флоту РФ, зокрема носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Влучного удару майстри ГУР завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу", - зазначили у ГУР і додали, що його ремон обійдеться дуже дорого.

Удари по російських кораблях

Нагадаємо, 28 серпня Сили оборони України завдали перший в історії успішний удар FPV-дронів по військовому кораблю, який перебував в Темрюцькій затоці Азовського моря. Тоді був уражений російський корабель "Буян-М", оснащений крилатими ракетами "Калібр". Спецпідрозділ "Примари" ГУР використали дрони "Рубака" та/або UJ-26 "Бобер", які для здійснення атаки подолали понад 350 км.

Корабель отримав пошкодження бортової частини та втратив роботу радіолокаційної станції МР-352 "Позитив", яка відповідає за виявлення морських і повітряних цілей.

