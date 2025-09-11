РФ готується відправити частину "індійської" нафти Китаю.

Індійські імпортери російської нафти наполягають на більших знижках для жовтневих поставок з РФ, оскільки зростають потенційні ризики від торгівлі з країною-агресоркою, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Індійські покупці російського "чорного золота" наполягають, що знижка має зрости до приблизно 10 доларів за барель від вартості нафти марки Brent, аби відповідати рівню цінового обмеження на російську сировину. При цьому трейдери зазначають, що у вересні знижка на російську нафту становила лише 2-3 долари за барель.

Збільшення знижок пояснюють тим, що банки посилили контроль над операціями з російською нафтою через розбіжності між політикою ЄС і США щодо сировини з Росії.

Відео дня

Водночас, за даними видання, деякі російські продавці у відповідь заявили, що індійські покупці просять занадто велику знижку, і пригрозили відправити частину жовтневих спотових партій до Китаю.

Джерела Reuters очікують, що у жовтні Індія імпортує близько 1,4 мільйона тонн російської нафти проти 1,6 мільйона тонн у вересні та 1,5 мільйона тонн у серпні.

Санкції ЄС проти російської нафти - останні новини

18 липня ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачав зниження "стелі цін" на російську нафту до 47,6 доларів за барель. Передбачалося, що розмір цього обмеження переглядатиметься щонайменше двічі на рік.

Офіційно нова "стеля цін" на російську нафту запрацювала з 3 вересня. Рішення про обмеження цін передбачає заборону торгувати російською нафтою, яку перевозять танкерами, якщо її вартість перевищує регульовану ціну.

До зниження "стелі цін" на російську також долучилися Великобританія та Канада, але не США. На Туманному Альбіоні зазначили, що це рішення завдасть шкоди одному з ключових джерел фінансування російської війни проти України.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадження нових санкцій проти РФ лише після того, як ЄС вдарить митами по товарах з Китаю та Індії.

Через численні санкції з боку ЄС, головними покупцями російської нафти стали Китай та Індія. Після тимчасового обмеження закупівель російської нафти Індія вирішила відновити її імпорт, але з вигодою для себе.

Вас також можуть зацікавити новини: