Це перший випадок прямої взаємодії сил НАТО з Росією після вторгнення в Україну.

Російські безпілотники в Польщі ознаменували ескалацію військових дій з Європою. Однак, залишається питання, чого хотів домогтися цим російський диктатор Володимир Путін.

Як пише Politico, прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що в повітряний простір Польщі залетіли 19 дронів, 4 з яких було збито. Варшава чітко визначила, хто винен. "Немає жодних сумнівів в агресивних намірах Росії", - заявив Туск.

Видання нагадало, що це перший випадок, коли над країною НАТО було помічено так багато безпілотників, і перший випадок, коли їх було збито.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив: "За оцінкою польських і натовських ВПС, вони не відхилилися від курсу, а навмисно атакували".

Цю думку підтримали й інші країни НАТО:

"Немає жодних підстав вважати, що це була помилка корекції курсу або щось подібне", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Фабіан Хоффман, експерт із ракетної та ядерної стратегії з Університету Осло, заявив, що інцидент має всі ознаки навмисних дій. "Судячи з траєкторії польоту, ці безпілотники слідували контрольованою траєкторією, тому схоже, що Росія зробила це навмисно", - зазначив він.

Але було кілька застережень.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив: "Надходять суперечливі повідомлення, і поки що немає чіткої оцінки того, що стояло за атаками безпілотників або якими були їхні наміри. Якими б не були їхні наміри, вони були небезпечними і нерозважливими, і вони порушили суверенний повітряний простір Польщі та НАТО".

"Це послання Москви про те, що вона не зацікавлена в мирі, забезпеченому західними силами підтримки, і не зацікавлена в перемир'ї", - написав Тімоті Еш, економіст, який висвітлює події в Центральній Європі.

"Росія не поважає Європу. А реальність така, що справи у Росії йдуть не дуже добре, особливо в економічному плані. Саме тому Кремль вирішив піти на ескалацію зараз - він бачить вікно можливостей", - вважає Хоффманн.

Видання також звернуло увагу на те, що з 19 дронів військові НАТО змогли збити лише 4.

"Це не є приголомшливим успіхом для Польщі та НАТО", - написало видання.

Це також показує, що за весь час війни в Україні НАТО не вжило достатніх заходів для підготовки до російського нападу, який, як постійно попереджають аналітики, являє собою реальну загрозу, сказав Філіпс О'Браєн, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюс:

"Вчорашня "навчальна" атака, здійснена росіянами на Польщу (а це була саме вона), показує, що держави альянсу не потрудилися належним чином підготуватися не тільки до майбутньої війни, а й до війни, яка прямо зараз дивиться їм в обличчя", - вважає він.

Видання задалося питанням, як може відреагувати НАТО? І перше, що спадає на думку, це серйозне зміцнення протиповітряної оборони країн Альянсу. Також виникає потреба в масштабних багатонаціональних навчаннях з протиповітряної оборони для належної координації у всіх прикордонних державах.

Атака дронів на Польщу

У ніч на 10 вересня Польща приводила ППО та авіацію у стан високої готовності. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що повітряний простір країни порушили російські безпілотники.

Вранці польська влада повідомила, що країну атакували 19 безпілотників.

