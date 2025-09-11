90% світового виробництва рідкісноземельних магнітів припадає на Китай.

Індія хоче отримати зразки рідкісноземельних елементів від повстанців М'янми, оскільки шукає альтернативні джерела постачання стратегічного ресурсу, який жорстко контролюється Китаєм. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Нью-Делі сподівається протестувати отримані зразки у своїх лабораторіях, щоб переконатися, що з них можуть бути виготовлені рідкісноземельні магніти, які використовуються в електроніці, медичному та іншому високотехнологічному обладнанні.

Тож міністерство гірничої промисловості Індії попросило державні та приватні компанії вивчити можливість збору та транспортування зразків з шахт на північному сході М'янми, які контролюються повстанцями - Армією незалежності Качина (АНК), одним з найпотужніших збройних формувань у країні. Участь у обговореннях з індійської сторони взяли державна гірничодобувна компанія IREL і приватна фірма Midwest Advanced Materials.

За даними джерела Reuters, повстанці з АНК вже почали збирати зразки та погодилися оцінити можливість масового експорту сировини до Індії.

Делі також прагне вирішити проблему нестачі промислових потужностей для переробки рідкісноземельних елементів до високого рівня чистоти. Як повідомило агентство Reuters у серпні, компанія IREL шукає партнерів серед японських і корейських компаній для початку комерційного виробництва рідкісноземельних магнітів.

До співпраці з АНК Індію підштовхують дії Китаю, на який припадає 90% світового виробництва рідкісноземельних магнітів. У цьому році Пекін різко обмежив експорт оброблених рідкоземельних металів до великих економік для посилення свого геополітичного впливу на тлі торговельної війни з США. Що змусило Нью-Делі вжити заходів у відповідь для забезпечення поставок.

Зазначається, що наприкінці серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів у Китаї зустріч з главою хунти М'янми з приводу видобутку рідкісноземельних металів, але жодної угоди публічно оголошено не було. Цей візит Моді до Піднебесної став першим за останні за сім років та свідчив про певне потепління у стосунках між Пекіном і Нью-Делі на тлі запровадження подвійних мит на індійські товари з боку США.

Втім повстанці М'янми - Армія незалежності Качина, - до яких тепер звернулася Індія, головний противник хунти, що підтримується Китаєм. З минулого року під їхнім контролем знаходиться гірничодобувний пояс Чіпве-Пангва в штаті Качин, який видобуває більшу частину світових запасів таких рідкісноземельних металів, як диспрозій і тербій.

У Reuters нагадали, що ще у грудні індійська державна компанія відправила команду до штату Качин для вивчення ресурсів. І адміністрація президента США Дональда Трампа також заслухала пропозиції щодо використання запасів рідкісноземельних металів М'янми, включаючи пропозицію про співпрацю з Індією.

Що цікаво, попри те, що Пекін підтримує хунту М’янми, яка воює з АНК, Китай також отримує рідкісноземельні метали від повтанців, цитує агентство незалежного аналітика Ангшумана Чоудхурі.

"Якщо Китай співпрацює з Армією незалежності Качина, щоб забезпечити доступ до рідкісноземельних металів, чому Індія повинна залишатися осторонь? – зазначив він. - Ця конкуренція також визначає рамки співпраці".

Втім, навіть якщо Індія зможе домовитися з повстанцями про постачання рідкоземельних металів, без допомоги Китаю сторонам буде складно їх переробляти, зазначає бельгійський експерт Набіль Манчері, якого цитує Reuters.

"Теоретично, якщо Індія отримає ці метали, вона зможе виготовити корисні продукти, - сказав він. - Але для збільшення обсягів виробництва до значних обсягів, що задовольнять потреби міжнародних ринків, знадобиться час".

Рідкоземельні метали в торговельній війні Китаю та США

На початку серпня Китай обмежив постачання рідкоземельних металів західним оборонним компаніям, затримуючи виробництво зброї. Це зачепило, зокрема, мікроелектроніку, двигуни для БПЛА, системи наведення ракет тощо.

Обмеження експорту критичних копалин стало причиною усвідомлення виробниками по всьому світу того факту, що Китай може зупинити їхні заводи. Тож Австралія виділила місцевій гірничодобувній компанії кредит розміром у мільярд доларів на видобуток рідкоземельних металів.

