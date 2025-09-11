На рішення Кремля щодо використання далекобійних засобів впливають політичні процеси та переговори.

Росія суттєво змінила тактику ракетно-дронових атак. Так, якщо у 2022 році середній масований удар складав трохи більше сотні дронів і ракет, то нині - понад 360, а інтервал скоротився до 8 днів.

Як пише Defense Express, Росія запускає по Україні все більше дронів і ракет. Лише цього місяця окупанти здійснили рекордний залп, випустивши понад 800 безпілотників. Загалом за перші 10 днів вересня відбулося вже три масовані атаки, під час яких ворог використав понад 500 дронів, зокрема й далекобійні типу "Шахед"/"Герань-2".

Аналітичний центр CSIS оприлюднив статистику Futures Lab на основі даних Командування Повітряних сил ЗСУ, яка демонструє, як змінилася інтенсивність та характер ударів у порівнянні з 2022 роком.

Усі атаки поділили на дві категорії: "рутинні" (майже щоденні обстріли з використанням обмеженої кількості засобів) та "залпові" - масовані удари із застосуванням великої кількості ракет і дронів.

Згідно з аналізом, середня кількість дронів та ракет у масованому ударі зросла з дещо більше ніж 100 у 2022 році до понад 360 у 2024-му. Водночас кількість таких атак піднялася з 31 до 33, причому цьогорічні дані враховують лише перші вісім місяців.

Якщо у 2022 році масовані удари становили близько 4,5% від загальної кількості атак, то нині їхня частка перевищує 13%. Періодичність також змінилася: інтервал між масштабними обстрілами скоротився з понад місяця до восьми днів.

У CSIS зазначають, що на рішення Кремля щодо використання далекобійних засобів впливають політичні процеси та переговори.

Наприклад, у липні Росія випустила по Україні понад 6000 дронів, тоді як у серпні їхня кількість скоротилася приблизно до 4000.

Перерва між масованими атаками тоді перевищила місяць - саме на цей період припала активна фаза переговорів, включно зі зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Водночас, як відзначили у Defense Express, зменшення інтенсивності атак можна пояснити не лише політичними факторами, але й ударами України по заводах з виробництва "Шахедів" та їхніх комплектуючих.

Повітряні удари по Україні

Нагадаємо, 7 вересня російська армія завдала по Україні масованого удару. Над Україною було зафіксовано рекордну кількість засобів повітряного нападу - 805 безпілотників типу "Шахед" і дронів-імітаторів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23". Тоді у Києві загинули люди, у тому числі – немовля. Було уражено будівлю Кабміна.

На думку генерал-майора ЗСУ у запасі Сергія Кривоноса, Москва через свої економічні проблеми почала підвищувати ставки. Він вважає: рекордна кількість дронів і ракет, яку РФ залучила у масованому ударі, показує, що "апетити у росіян збільшуються" та Кремль, розуміючи, що має великі економічні проблеми, хоче швидше закінчити війну на свою користь.

