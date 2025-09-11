В Україні стрімко падають ціни на капусту: скільки вже коштує кілограм

Поява на ринку пізніх сортів капусти істотно вплинула на варітсть овоча.

За тиждень ціни в Україні на білокачанну капусту знизилися в середньому на 19%. Наразі овоч відвантажують по 6-12 грн/кг, хоча раніше ціна становила 7-16 грн/кг. Такі дані наводять аналітики EastFruit.

Здешевлення білокачанної капусти пояснюється тим, що практично у всіх регіонах України фермери почали збирати пізні сорти цього овочу. Тож надлишок пропозиції сприяє зниженню цін.

Аналітики однак припускають, що здешевлення овоча – явище тимчасове. Зараз на ринки надходить капуста, яка не придатна для тривалого зберігання. Річ у тім, що цьогорічна погода негативно позначилася на товарному вигляді середніх і пізніх сортів. Тривала посуха призвела до розтріскування качанів.

Відео дня

Варто відзначити, що на сьогоднішній день ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому на 50% нижчі, ніж були рік тому.

Ціни на капусту в супермаркетах України

Капусту білоголову в Сільпо продають по 17 гривень за кілограм.

Novus встановив ціну на цей салатний овоч на рівні 11,89 грн/кг.

Така ж ціна – 11,89 грн/кг – на капусту і в АТБ.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Ще один розповсюджений в салатах овоч, огірок, теж наслідує приклад капусти. Так, тепличні огірки за минулий робочий тиждень здешевшали на 16% до рівня 20-40 грн/кг. Аналітики попереджають, що це не зовсім типово і ситуація скоро може змінитися.

А от українські тепличні томати, навпаки, дорожчають. За тиждень вони додали в ціні 23% – зараз ціна на них коливається в діапазоні 30-50 грн/кг.

Вас також можуть зацікавити новини: