Росія перетворює 'Шахеди' в FPV-дрони: що відомо

Росія перейшла до серійного оснащення дронів-камікадзе "Шахед" китайськими mesh-модемами та камерами, що дозволяє їм працювати як FPV-дрони.

Аналіз уламків збитих дронів-камікадзе "Шахед" свідчить, що Росія почала серійно оснащувати їх mesh-модемами та курсовими камерами. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела та фото з місця падіння.

Ще в липні фахівці вперше помітили такі модеми на пінопластових "Герберах". "З серпня такі випадки ставали все частішими, а на початку вересня стало зрозуміло, що це вже серійне рішення", — пояснив експерт Сергій "Флеш".

На одному зі збитих "Шахедів" вдалося знайти повний комплект обладнання: китайський mesh-модем Xingkai Tech XK-F358 (HX-50) та камеру, жорстко закріплену в носовій частині дрона. Це проста камера з систем охоронного відеоспостереження, яка, однак, дозволяє контролювати політ і донаводити дрон на ціль.

Відео дня

Ключовим залишається питання передачі даних. Експерти припускають, що російська сторона може використовувати або агентурні ретранслятори на землі, або створювати довгий "mesh-ланцюжок" із самих дронів. Другий варіант, хоч і можливий теоретично, вважається складним у реалізації.

Виробництво "Шахедів" - головні новини

Росіянам потрібен значний час, щоб підготуватися до запуску 1000 безпілотників за одну атаку по Україні і повторювати такі атаки кілька днів поспіль, заявив військовослужбовець Сил ТРО, військовий експерт Олександр Мусієнко.

Однак, не виключено, що дронів уже може бути накопичено кілька тисяч. При цьому, наразі немає підстав говорити, що противник здатний запускати до 1000 за короткий проміжок часу.

Вас також можуть зацікавити новини: