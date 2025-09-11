Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,03 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України в четвер, 11 вересня, зріс на 6 копійок – до 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар

Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 15 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,03 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,23 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,55 грн/євро, а курс продажу - 48,37 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що гривня має потенціал для падіння через безпекові ризики і зокрема вплив потенційних блекаутів на економіку, проте Нацбанк має ресурси тримати курс долара на нинішньому рівні у 41 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: