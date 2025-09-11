Пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України відхилили.

Палата представників Конгресу США в середу, 10 вересня, ухвалила законопроєкт про оборонну політику на загальну суму 892,6 мільярда доларів. Документ передбачає виділення 400 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки.

The New York Times пише, що мета законопроєкту полягає в тому, щоб впорядкувати та модернізувати визначення та задоволення військових потреб Пентагоном.

Крім того, документ має посилити військову готовність країни, підвищити зарплату військовослужбовцям США, а також заборонити медичне лікування трансгендерних військових, що потребує надання послуг, які не відповідають тій статі людини, яка була визначена при народженні.

Також у цьому проєкті закону передбачено виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону з надання допомоги Києву у сфері безпеки, хоча республіканці виступали проти. Варто зазначити, що Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про зменшення фінансування для України - проти голосували як республіканці, так і демократи.

Крім цього, Пентагон повинен буде звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити вже схвалену військову допомогу Україні.

Нагадаємо, що Сенат почав розгляд своєї версії законопроєкту про політику Пентагону, яка поки що не містить консервативних поправок, що потрапили в законопроєкт Палати представників ще минулого тижня. Очікується, що роботу над документом завершать найближчими днями, після чого законодавці повинні узгодити свої версії для підготовки фінального варіанту, який мають схвалити обидві палати. Після проходження всіх етапів документ передадуть на підпис президенту.

Допомога США для України - головні новини

Комітет Сенату США з питань асигнувань затвердив бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік. У ньому закладено й кошти для України.

Зазначається, що оборонний бюджет США становитиме 852 млрд доларів, що на 21,7 мільярда доларів, ніж просив Трамп. У документі передбачено 800 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки України (USAI) і 225 мільйонів доларів на Ініціативу з безпеки Балтії. Значна частина цих коштів піде на підтримку України у війні проти Росії.

Пізніше двоє сенаторів із Демократичної та Республіканської партій представили законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 54,6 млрд доларів протягом наступних двох років. Сталося це на тлі посилення атак РФ і того факту, що мирні переговори за посередництва американської сторони поки що не дали результатів.

