Україна обіцяє узгодити з нормами СОТ введення мит на авто

До такого висновку прийшла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) за результатами проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів - незалежно від країни походження та експорту. У МКМТ переконані, що застосування спеціальних заходів, як вимушеного інструменту, матиме позитивний вплив на фінансово-господарський стан національного товаровиробника, дасть йому можливість полегшити процес економічного пристосування до умов конкуренції і призведе до усунення диспропорцій у внутрішній торгівлі, що виникла внаслідок існуючих умов імпорту в Україну автомобільної продукції, повідомляє РБК-Україна.

Так, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов під час 57-го засідання Економічної ради СНД сказав: «Зараз я в Міністерстві проводжу певні заходи з точки зору нормативних актів, рішень, які були прийняті, але або не до кінця виконані, або не виконані . Тоді, у квітні 2011 р., було прийнято рішення таке в зв'язку з тим, що у нас є компанії, які виробляють автомобілі. Але для нашої країни важливо, що це робочі місця, це сплата податків, це підвищення зайнятості в країні. Міжвідомча комісія на час захистила інтереси вітчизняних виробників. Я думаю, що це якраз посприяє розвитку нашого вітчизняного автопрому».

«Ті рішення, які прийматиме Міністерство економічного розвитку, органи, які працюють при ньому, будуть приймати обов'язково узгоджуючи їх з нормами СОТ», - додав Ігор Прасолов

Відзначимо, національні виробники легкових автомобілів знаходяться в різних регіонах країни і є бюджетоутворюючими підприємствами, які значною мірою впливають на зайнятість населення Закарпатської, Черкаської, Полтавської та Запорізької областей. Тому підтримка їх діяльності буде сприяти розвитку соціальної сфери і підвищення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, такі кроки зроблять автомобілебудування в Україні інвестиційно привабливим для бізнесу, який ставить за мету саме виробництво автотранспортних засобів в нашій країні. В умовах відновлення економіки після фінансово-економічної кризи, підтримка вітчизняної галузі автомобілебудування є одним із пріоритетних завдань, реалізація, якої буде стимулювати економічне зростання, сприятиме структурній перебудові економіки і приросту інвестицій.