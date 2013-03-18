Списання частини депозитів на Кіпрі загрожує ЄС «нальотом вкладників на банки» - ЗМІ

Реструктуризація банківських вкладів на Кіпрі несе ризик масового зняття вкладниками європейських банків коштів зі своїх рахунків для того щоб убезпечити свої заощадження, пише в понеділок британська Financial Times.

Раніше Кіпр погодився накласти на всі депозити в банках податок у розмірі 6,75% на вклади до 100 тисяч євро і 9,9% - на всі інші вклади. Голосування з цього питання відбудеться у кіпрському парламенті в понеділок. Кредитори побоювалися надати Кіпру планувався пакет допомоги у 17 мільярдів євро, побоюючись зростання заборгованості острова і дефолту. Кредити були скорочені до 10 мільярдів євро, а від Кіпру зажадали доплатити за власний "порятунок" шляхом реструктуризації вкладів.

Як зазначає РІА Новости, фактично країни ЄС допустили дефолт за гарантіями на банківські депозити, що була введені в ході світової фінансової кризи 2008 року, вважає оглядач Financial Times Вольфганг Мюнхау. "Я просто не міг повірити, коли почув, що міністри фінансів єврозони переслідують дрібних вкладників на Кіпрі ... Довготривалий політичний збиток від цієї угоди буде дуже великим. В короткостроковій перспективі небезпека полягає в загальному" нальоті на банки ", не тільки на Кіпрі" , - пише Мюнхау.

Він вважає виправданим податок на великі депозити, оскільки не бачить моральних зобов'язань ЄС перед власниками цих депозитів. "Більшість же дрібних вкладників діятимуть раціонально, якщо знімуть з рахунків залишки грошей просто для того, щоб уникнути подальших податків і реструктуризації. Для вкладників в інших південноєвропейських країнах було б однаково розумно приєднатися до них", - попереджає оглядач FT. На його думку, багато хто в Європі визнав, що фінансова криза пішла на спад в 2012 році, коли Європейський центральний банк пообіцяв зробити все необхідне, щоб захистити єврозону. "Однак тепер вкладники банків розуміють, що якщо криза і закінчилася, це сталося тільки тому, що єврозона знайшла нове джерело фінансування: їхні вклади", - додає Мюнхау.