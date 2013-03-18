МЗС: Кочнєва повернулася до України

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 17 березня після прибуття до аеропорту „Бориспіль” А.Кочнєвій було надано сприяння у розміщенні в Києві. Стан її здоров’я задовільний.

«З часу викрадення А.Кочнєвої у жовтні 2012 року Українською державою було реалізовано вичерпний комплекс заходів, спрямованих на її визволення», - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

11 жовтня 2012 року з'явилася інформація про те, що А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке називає себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада 2012 року у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо на той час не одержать викуп.

У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займалася перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

11 березня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що А.Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків.