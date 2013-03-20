У Грищенка розказали про належність України до європейської цивілізації

Про це заявив керівник групи радників Віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань Олег Волошин, коментуючи хід підготовки до відзначення річниці Хрещення Київської Русі.

Він також додав, що «з позиції історії розповсюдження в нашому регіоні християнських принципів Україна в жодному разі ні для кого не є молодшою сестрою в історико-культурному сенсі».

«Саме таке бачення повинно стати складовою іміджу України в результаті відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі, якому Президент Віктор Янукович вважає необхідним надати істотного міжнародного звучання», - пояснив Волошин.

«Поруч із сприянням консолідації українського суспільства навколо спільних християнських традицій і цінностей ця висока міжнародна мета перетворює святкування ювілею з простого вшанування визначної історичної дати на важливий елемент сучасної державної політики», - заявив Олег Волошин.

«Саме навколо ефективного вирішення цих визначених Президентом завдань будується робота з підготовки до відзначення річниці, яку доручено координувати Віце-прем’єр-міністру Костянтину Грищенку», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», яке святкуватиметься в липні 2013 року.