Завтра Україна приєднається до акції «Година Землі»

Київ приєднається до акції «Година Землі», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин акцентом цьогорічної кампанії є необхідність щоденних дій кожного громадянина та уряду у сфері енергоефективності, збереження навколишнього середовища, ощадливого використання ресурсів задля подолання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою.

Година Землі була розпочата у 2007 році в Австралії. Уже в 2008 році ця акція поширилася світом, у ній взяли участь більше 50 млн людей у 35 країнах. Україна приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році.

У 2012 році до Години Землі приєдналося понад 7 тисяч міст у 152 країнах. В Україні до акції долучилися більше 40 населених пунктів.

Годину Землі також підтримує Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.