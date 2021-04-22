Літні люди звертаються до омбудсмена, бо не знають, як прожити на маленьку пенсію.

В Україні 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності.

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю "РБК-Україна".

За її словами, серед звернень до омбудсмена минулого року було чимало саме від пенсіонерів, які не знають, як прожити на маленьку пенсію.

"77% пенсіонерів перебувають за межею гуманітарної бідності. У нас сьогодні фактичний прожитковий мінімум у два рази більше, ніж юридичний. І тому громадяни звертаються: як прожити на 2189 грн, якщо фактично потрібно хоча б 4714 грн", - зазначила Денісова.

Читайте такожУ Мінсоцполітики визнали, що майже 2 мільйони пенсіонерів отримують менше ніж 2 тисяч гривень на місяцьС 1 січня 2021 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в Україні становить: 1921 для дітей до 6 років, 2395 грн для дітей від 6 до 18 років, 2270 грн для працездатних осіб та 1769 грн для осіб, які втратили працездатність.

Пенсії в Україні

1 березня в Україні почалася автоматична індексація пенсій - на 11%.

Середній розмір доплати мав скласти 308 грн, а мінімальний - 100 грн. За даними Пенсійного фонду, більшість українських пенсіонерів (близько 7 млн осіб) отримують пенсію в розмірі від 2 до 4 тис. грн. Відповідно, доплата за індексацією для них - 220-440 грн.

Однак у Міністерстві соцполітики зазначили, що перерахунок стосується не всіх.

З 1 квітня Пенсійний фонд збільшив пенсійний вік для жінок, а також змінив вимоги до трудового стажу для всіх пенсіонерів.

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Автор: Катерина Комолова