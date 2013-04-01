Міліціонери застрелили пітбуля, який намагався загризти господарів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, повідомлення про напад собаки на людей надійшло до міліції вчора увечері, 31 березня.

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«О 17.45 до Орджонікідзевського райвідділу ГУМВС України в Запорізькій області звернулася жителька Запоріжжя, яка повідомила про те, що на неї та її чоловіка напав їхній пес бійцівської породи «пітбуль». На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Тварина на момент приїзду співробітників міліції перебувала в під'їзді й кидалася на медпрацівників, не даючи можливості надати невідкладну допомогу постраждалим. Враховуючи, що стан жінки був загрозливим (через втрату крові вона знепритомніла) співробітники патрульно-постової служби міліції знешкодили собаку, застосувавши табельну вогнепальну зброю», - повідомили у ВЗГ.

З численними рваними ранами рук і ноги постраждалу госпіталізовано до 9-ї міськлікарні Запоріжжя. Її стан медики оцінюють як стабільно тяжкий.