Янукович прийшов на свято і сказав готуватись до труднощів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що Україну очікують певні труднощі на ринку продукції тваринництва у зв’язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на урочистому засіданні у Києві з нагоди Дня працівників сільського господарства.

Керівник уряду наголосив, що, за оцінками експертів, Україна має шанси успішно адаптуватись на світовому ринку зерна, олійних і технічних культур.

«Але, що стосується продукції тваринництва, якої багато виробляється у селянських господарствах, то тут ми маємо бути готові до певних труднощів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, такі труднощі можуть виникнути у зв’язку з тим, що виробляється багато несертифікованої продукції, яка збувається неофіційними каналами.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що Україна має досить великі можливості для того, щоб виходити на світовий ринок. «Для цього потрібні сучасні технології, найкращі сорти, і тут серйозні надії на нашу аграрну науку», - сказав він.