Поляки на кордоні зупинили італійця, який їхав в Україну на краденому BMW

Працівники Польської прикордонної служби затримали громадянина Італії, котрий намагався перетнути кордон з Україною на краденому у Німеччині BMW X5 вартістю близько 50 тисяч євро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польських прикордонників.

Італієць намагався перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Корчова-Краківець" (Львівська область).

Справу передано на розгляд польській поліції у Радимно.

Прес-служба також повідомила, що днями також затримала громадянина Білорусі, який намагався вивезти з Польщі Volkswagena Multivan вартістю близько 30 тисяч євро. Прикордонники виявили, що чоловік користувався підробленим техпаспортом автомобіля.

Як повідомляв УНІАН, у березні польські прикордонники затримали громадянина Ізраїлю, котрий намагався виїхати в Україну на краденому Audi A6 Avant вартістю 50 тисяч євро.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники, як правило, затримують громадян Білорусі, України та Литви, які намагаються виїхати з території Євросоюзу на крадених автомобілях. Зазвичай, прикордонники виявляють спроби перевезення через східний кордон дорогих автомобілів найпрестижніших марок, випущених в останні роки.

Торік польські прикордонники затримали 700 автомобілів вартістю близько 15 млн доларів, які намагалися вивезти з території Євросоюзу за східний кордон.

Водночас поліція зауважує, що затриманих можуть одразу відпустити, бо часто вони є жертвами недобросовісних продавців машин, а не злодіями.