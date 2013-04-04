Більшість внесла зміни до закону про держбюджет-2013

Більшість Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу) (№2655).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 230 народних депутатів, присутніх на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів.

Законом вносяться зміни до статей 1, 5 і 15 та додатків №1, №2, №3 і №9 до закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Таким чином, у статті 1-й на 2013 рік визначаються доходи державного бюджету у сумі 363.084.944,1 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду - у сумі 315.479.183,6 тис. грн та доходи спеціального фонду - у сумі 47.605.760,5 тис. грн, згідно з додатком № 1 до цього закону.

Видатки державного бюджету України у сумі 412.368.205,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду - у сумі 363.884.469,8 тис. грн та видатки спеціального фонду - у сумі 48.483.735,9 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету України визначається у сумі 50.584.845 тис. грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 44.534.536,9 тис. грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - у сумі 6.050.308,1 тис. грн, згідно з додатком № 2 до цього закону.

У статті 5 визначається на 31 грудня 2013 року граничний обсяг державного боргу в сумі 483.084.829 тис. грн.

Стаття 15 встановлює, що Національний банк України у 2013 році щоквартально перераховує до державного бюджету кошти в сумі 4.000.000 тис. грн на загальну суму не менше як 16.254.800 тис. грн.