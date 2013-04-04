Більшість внесла зміни до закону про держбюджет-2013
Більшість Верховної Ради внесла зміни до держбюджету щодо створення умов для розвитку системи кредитування АПК.
Більшість Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу) (№2655).
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 230 народних депутатів, присутніх на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів.
Законом вносяться зміни до статей 1, 5 і 15 та додатків №1, №2, №3 і №9 до закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».
Таким чином, у статті 1-й на 2013 рік визначаються доходи державного бюджету у сумі 363.084.944,1 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду - у сумі 315.479.183,6 тис. грн та доходи спеціального фонду - у сумі 47.605.760,5 тис. грн, згідно з додатком № 1 до цього закону.
Видатки державного бюджету України у сумі 412.368.205,7 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду - у сумі 363.884.469,8 тис. грн та видатки спеціального фонду - у сумі 48.483.735,9 тис. грн.
Граничний обсяг дефіциту держбюджету України визначається у сумі 50.584.845 тис. грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 44.534.536,9 тис. грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - у сумі 6.050.308,1 тис. грн, згідно з додатком № 2 до цього закону.
У статті 5 визначається на 31 грудня 2013 року граничний обсяг державного боргу в сумі 483.084.829 тис. грн.
Стаття 15 встановлює, що Національний банк України у 2013 році щоквартально перераховує до державного бюджету кошти в сумі 4.000.000 тис. грн на загальну суму не менше як 16.254.800 тис. грн.