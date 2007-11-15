Янукович написав статтю про інфляцію

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що неточний прогноз інфляції в Україні стався через дестабiлiзацiю опозицією внутрішньої політичної ситуації в країні та світові тенденції.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в авторській статті “Iнфляцiя як виклик українським полiтикам”, опублікованій сьогодні у газеті “Факти”.

“Зростання цiн, що вiдбувається в останнi мiсяцi, примушує оцiнити цю проблему у всiй її складностi. Рiвень iнфляцiї перевищив прогнози, що будувалися на початку року. Але на початку року в своїх прогнозах ми не враховували тiєї дестабiлiзацiї внутрiшньої полiтичної ситуацiї в країнi, яку спровокували популiсти i полiтики вiд опозицiї. У зв`язку з цим прогноз виявився неточним. Так само, як i прогноз багатьох мiжнародних органiзацiй разом з Мiжнародним валютним фондом включно”, - пише В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він звертає увагу на те, що цiни на продукти харчування зросли практично в усьому свiтi. “В Нiмеччинi, економiка якої зараз розвивається достатньо успiшно, цiни на хлiб i молоко пiшли рiзко вгору, те саме вiдбувається у Францiї. Згiдно з прогнозами аналiтикiв, подальше зростання iнфляцiї i рiзке зниження купiвельної спроможностi може призвести до зниження темпiв економiчного зростання в усiх країнах ЄС”, - пояснює глава українського уряду.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в жовтні проти вересня ц.р. склала 2,9%, в січні-жовтні (до грудня минулого року) - 11,7%.

Інфляція в жовтні 2007 року проти жовтня 2006 року склала 14,8%, в січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року - 12,2%.

При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.