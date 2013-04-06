Танкові двигуни оформили як корабельні і вивезли за кордон

Як повідомили в прес-службі прокуратури міста Черкаси, цього тижня за матеріалами прокуратури Черкас розпочато кримінальне провадження за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Встановлено, що в серпні 2008 року службовими особами державного підприємства за ціною металобрухту придбано 6 танкових дизельних двигунів 2007 року випуску, які виготовлені на одному з бронетанкових ремонтних заводів України. Потім службові особи держпідприємства, яке купило двигуни, та черкаська фірма, підробили документацію, на підставі якої товар військового призначення було переміщено через кордон під виглядом судноплавних двигунів.

Внаслідок злочинних дій службових осіб державного підприємства, за межі України вивезено обладнання, яке може бути використане для створення зброї, військової та спецтехніки.

Триває розслідування кримінального правопорушення за ст. ч.1 ст.333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Подібні злочини караються штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.