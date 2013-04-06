ДАІ просить киян не паркуватися завтра біля «Олімпійського»

12:06, 06 квітня 2013
Суспільство
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ДАІ у зв’язку з проведенням футбольного матчу просить водіїв завтра не паркувати авто на прилеглих до «Олімпійського» вулицях.

Водіїв просять не паркуватися на вулицях біля стадіону

ДАІ просить столичних водіїв завтра не паркувати автомобілі на прилеглих до НСК «Олімпійський» вулицях у зв’язку з проведення футбольного матчу між командами ФК «Динамо» (Київ) – ФК «Шахтар (Донецьк).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста Києва, з метою гарантування безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК ”Олімпійський”, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автомобілі на тротуарах на вулицях Фізкультури, Велика Васильківська (вул. Червоноармійська), Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

Крім того, очікується приїзд до міста з інших регіонів близько 20 автобусів із уболівальниками. Для зручності Державтоінспекція радить водіям транспортних засобів скористатися паркувальними майданчиками, які розташовані біля станцій метро: «Червоний Хутір», «Бориспільська»; «Лісова» (вул. Кіото); «Житомирська»; «Іподром» та «Виставковий центр».

Також буде надана можливість паркуватися уздовж бульвару Лесі Українки (від вулиць Щорса до Мечнікова та від Госпітальної до Щорса).

Державтоінспекція радить і водіям, і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, передусім - тимчасово встановлених.

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