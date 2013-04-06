ДАІ просить киян не паркуватися завтра біля «Олімпійського»

ДАІ просить столичних водіїв завтра не паркувати автомобілі на прилеглих до НСК «Олімпійський» вулицях у зв’язку з проведення футбольного матчу між командами ФК «Динамо» (Київ) – ФК «Шахтар (Донецьк).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста Києва, з метою гарантування безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК ”Олімпійський”, Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автомобілі на тротуарах на вулицях Фізкультури, Велика Васильківська (вул. Червоноармійська), Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

Крім того, очікується приїзд до міста з інших регіонів близько 20 автобусів із уболівальниками. Для зручності Державтоінспекція радить водіям транспортних засобів скористатися паркувальними майданчиками, які розташовані біля станцій метро: «Червоний Хутір», «Бориспільська»; «Лісова» (вул. Кіото); «Житомирська»; «Іподром» та «Виставковий центр».

Також буде надана можливість паркуватися уздовж бульвару Лесі Українки (від вулиць Щорса до Мечнікова та від Госпітальної до Щорса).

Державтоінспекція радить і водіям, і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, передусім - тимчасово встановлених.