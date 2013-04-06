Суд взявся за кривавий розстріл відвідувачів в одеському барі «Белліні»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

«Направлено звинувачувальний акт у кримінальному провадженні за фактом завдання тілесних ушкоджень і вбивства двох людей у кафе-барі «Белліні», які мали місце 9 грудня 2012», - повідомили в прес-службі.

Фігурантів звинувачують за низкою статей Кримінального кодексу України: хуліганство, умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, умисне завдання легких тілесних ушкоджень, умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, умисне вбивство двох осіб, здійснене способом, небезпечним для життя багатьох, із хуліганських мотивів, підробка документів, приховування злочину.

Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв`язків із громадськістю УМВС в Одеській області, 9 грудня близько 3.00 до чергової частини міліції надійшло повідомлення, що двоє озброєних чоловіків розстріляли в барі «Белліні» 29-річну жінку і 24-річного чоловіка, ще троє відвідувачів отримали вогнепальні поранення.

Підозрювані намагалися зникнути з місця злочину на автомобілі «Мерседес», але були затримані. У них вилучено мисливську рушницю АКСУ ”Вулкан”, три споряджені магазини до неї та мисливський ніж. Затримані виявилися жителями Полтави 1973 і 1977 років народження, обидва мають судимості.