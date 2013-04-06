На Харківщині підприємець «зекономив» на податках півмільйона доларів
16:04, 06 квітня 2013Суспільство
786 0
На Харківщині викрито підприємця, який ухилився від сплати понад 4,5 млн грн ПДВ.
Підприємець закуповував соняшник у мешканців Луганщини
На Харківщині викрито підприємця, який ухилився від сплати понад 4,5 млн грн податку на додану вартість.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Сергія Міронова.
За його відомостями, фізична особа-підприємець закуповував соняшник у мешканців Луганщини за готівкові кошти. Разом з тим він створив у Харківській області фіктивне підприємство, у фінансово-господарській та податковій звітності якого відображав закупівлі. Таким чином підприємець за період з вересня до грудня 2011 року ухилився від сплати понад 4,5 млн грн ПДВ.
Відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter