На Харківщині підприємець «зекономив» на податках півмільйона доларів

На Харківщині викрито підприємця, який ухилився від сплати понад 4,5 млн грн податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Сергія Міронова.

За його відомостями, фізична особа-підприємець закуповував соняшник у мешканців Луганщини за готівкові кошти. Разом з тим він створив у Харківській області фіктивне підприємство, у фінансово-господарській та податковій звітності якого відображав закупівлі. Таким чином підприємець за період з вересня до грудня 2011 року ухилився від сплати понад 4,5 млн грн ПДВ.

Відомості про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове слідство.