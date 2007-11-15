По всій Україні оголосили штормове попередження

На четвер і п`ятницю по всій Україні оголошене штормове попередження.

За інформацією Гідрометцентру, 15-16 листопада погода стрімко погіршиться. Будуть сильні опади - сніг, мокрий сніг, на півдні переважно дощ.

Вітер до 15-22 метрів у секунду, на узбережжі морів - до 25 метрів на секунду.

Синоптики закликають усіх бути обережними й пильними.

Українська правда