Кількість хворих на пташиний грип у Китаї перевищила два десятки

09:06, 08 квітня 2013
Суспільство
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Число підтверджених випадків захворювання людини вірусом пташиного грипу H7N9 досягло 21, повідомило в ніч на понеділок агентство Синьхуа. 

Випадків передачі вірусу від людини до людини поки не зафіксовано

Три нові випадки захворювання людини були виявлені у неділю: один в Шанхаї, два в провінції Аньхой. Всі захворілі - чоловіки у віці 55-67 років. Про пацієнта з провінції Аньхой, який відчув нездужання 28 березня, відомо, що він займався продажем живої птиці.

Від вірусу грипу H7N9, вперше виявленого у людини в кінці березня, в КНР померли шість хворих. Випадки захворювання людини виявлені поки лише на сході країни, десять чоловік захворіли в Шанхаї, шість - у сусідній провінції Цзянсу, троє - в провінції Чжецзян і два - в провінції Аньхой, повідомляє РІА Новости.

Більше двох сотень людей, що мали близький контакт з хворими новим вірусом, знаходяться під наглядом лікарів. Випадків передачі вірусу від людини до людини поки не зафіксовано. Регіональна влада робить спроби перешкодити поширенню вірусу. З цією метою в містах, де були виявлені випадки захворювання людей H7N9, припинено продаж живої птиці. Тільки в Шанхаї за минулий тиждень були знищені 98 000 одиниць живої птиці.

У Пекіні, де поки не було випадків захворювання людини новим вірусом, посилено контроль за місцями продажу птахів, введена заборона на ведення торгівлі у невстановлених для цього місцях. У провінції Гуандун, як повідомляє Сіньхуа, на превентивні заходи із захисту від пташиного грипу влада виділила більше 30 мільйонів юанів (4,76 мільйона доларів).

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