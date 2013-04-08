Євро на міжбанку росте

У понеділок, 8 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим зниженням котирувань – 8,1350/8,1420.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2572/76, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5695/10,5805. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,2988/90 (п'ятниця - 1,2906/08).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, У п'ятницю, 5 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1500, на 12:00 ціни впали - 8,1350/8,1400. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1370/8,1410 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5095/10,5195, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5145/10,5270. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5370/10,5480.