Послухати синоптиків, то завтра краще з дому не виходити

Завтра, 16 листопада, на території України очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН у Українському гідрометеоцентрі, у північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, вночі та вранці сильні опади; температура впродовж доби буде від 2° морозу до 3° тепла.

У південній частині та у східних областях дощі, вночі на Одещині та Миколаївщині місцями сильні дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла, в Криму до 15°.

У західних областях невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу).

Вітер в Україні південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на півдні місцями 25 м/с. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

17-18 листопада утримається мінлива хмарність. 17 листопада вночі у східній та південній частині опади у вигляді мокрого снігу та дощу, протягом 18 листопада на Лівобережжі невеликий сніг, мокрий сніг, на півдні місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом у південній частині на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 10-12° морозу, на крайньому півдні, 17 листопада і на сході 0-5° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, в південних областях та на Закарпатті 2-7° тепла, в Криму 6-11°. На дорогах ожеледиця.

19-20 листопада без опадів, лише 20 листопада у східних областях невеликий сніг. Температура у південній частині вночі 3-9° морозу, на півдні Криму близько 0°, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 7-13° морозу, в Карпатах до 16°, вдень 19 листопада 1-6° морозу, 20 листопада від 2° морозу до 3° тепла.

Завтра у Києві та області мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, вночі та вранці сильні опади. На дорогах ожеледиця. Температура впродовж доби у Києві близько 0°, по області від 2° морозу до 3° тепла.

17-18 листопада у столиці та області мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі 18 листопада місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

19-20 листопада у Києві та області без опадів. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 19 листопада 1-6° морозу, 20 листопада від 2° морозу до 3° тепла.