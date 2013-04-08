Автомобіль з іноземними студентами впав у річку в Севастополі: один загинув

У Севастополі в річку впав автомобіль з іноземними студентами. Один чоловік загинув, четверо травмовані.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 7 квітня, о 5.30 на автодорозі Орловка – Полюшко.

За попередніми даними, водій автомобіля «Тойота Камрі» на заокруглені дороги ліворуч не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і наїхав на огородження мосту. Після цього транспортний засіб впав у річку.

Внаслідок ДТП, один пасажир авто загинув на місці пригоди, водій та ще троє пасажирів з тілесними ушкодженнями були доставлені до першої міської лікарні м. Севастополя.

Згідно з попередньою інформацією ДАІ, всі учасники ДТП - студенти одного з вищих навчальних закладів Криму, громадяни іншої держави.

Триває розслідування.